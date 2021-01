Covid: Regione Lombardia, Iss smentisce se stesso, sono proprio loro a certificare affidabilità nostri dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Iss ha inviato 54 segnalazioni su dati inviati da Regione Lombardia riguardanti 527mila pazienti, quindi una percentuale pari allo 0,01". Lo spiega in una Nota la Regione Lombardia. "Dal mese di maggio Regione Lombardia - prosegue la Nota - ha inviato 35 report e l'Iss ha sempre considerato la completezza dei dati superiore alla soglia di validità, a eccezione di quelli del 12 ottobre". "Nella settimana sotto osservazione che ha portato la Lombardia in zona rossa - spiega la Nota della Regione - la percentuale di validità era dell'80. Quindi la qualità dei nostri dati è sempre stata considerata affidabile". (Com)