Russia-Usa: prima telefonata fra Putin e Biden, focus su rapporti bilaterali

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto la prima conversazione telefonica con l'omologo statunitense Joe Biden, da pochi giorni insediatosi alla Casa Bianca. Putin ha detto all'omologo che la normalizzazione dei rapporti fra Russia e Usa sarebbe nell'interesse di entrambi i Paesi. I due hanno discusso dei temi relativi all'Ucraina, al caso dell'arresto di Aleksej Navalnyj e altre questioni bilaterali, come riferito dal Cremlino. I due capi di Stato avrebbero anche preso in considerazione la cooperazione nel contesto della lotta alla pandemia di coronavirus. Nel corso della conversazione hanno infine trovato spazio il ritiro degli Usa dal trattato Cieli aperti e il ripristino del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) sul nucleare iraniano, come ha reso noto il Cremlino. (Rum)