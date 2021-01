Forza Italia: Berlusconi, dopo 27 anni rifarei tutto, un onore aver servito il mio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 27 anni "di passione, nei quali abbiamo ottenuto grandi successi, risultati storici, ma abbiamo anche subito slealtà, calunnie, persecuzioni mediatiche e giudiziarie". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dei 27 anni dalla nascita del partito che ha fondato. "Rifarei tutto - spiega -, perchè la cosa che conta di più, per me, è aver avuto l’onore di servire il mio Paese, il Paese che amo, come dissi allora e ripeto oggi ancora più forte". (Rin)