Usa-Russia: Casa Bianca, primo colloquio telefonico fra Biden e Putin

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato per la prima volta da quando è in carica con l'omologo russo, Vladimir Putin, nel corso di un conversazione telefonica intrattenuta oggi. Lo ha confermato Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, precisando che i due capi di Stato hanno discusso del trattato di riduzione delle armi nucleari (Nuovo Start), della situazione in Ucraina, dell'attacco hacker di Solarwinds condotto a fine 2020 contro numerose agenzie e dipartimenti Usa e dei dossier relativi al conflitto in Afghanistan e all'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. I media Usa sottolineano che Putin è stato uno degli ultimi leader mondiali a congratularsi con Biden per la vittoria alle presidenziali del 3 novembre 2020. (Nys)