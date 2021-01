Brasile: AstraZeneca chiude alle imprese, impossibile vendere il vaccino ai privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca ha chiuso a qualsiasi possibilità di vendere il proprio vaccino a imprese private in Brasile perché lo somministrino ai propri dipendenti, sottolineando che in questa fase l'accesso sarà riservato a governi e organizzazioni internazionali multilaterali. La presa di posizione della compagnia che sviluppa il vaccino con l'università britannica di Oxford è arrivata dopo che 33 grandi imprese brasiliane hanno proposto di acquistare i vaccini, ricevendo il supporto per l'operazione da parte del presidente Jair Bolsonaro. "Al momento tutte le dosi del vaccino sono cedute grazie ad accordi firmati con governi e organizzazioni multilaterali in tutto il mondo, compreso il Covax Facility - consorzio coordinato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - e non è possibile rendere disponibili i vaccini per il mercato privato", ha detto l'azienda in una nota rilanciata dai media locali. (segue) (Brb)