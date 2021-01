Scuola: Bruschi (ministero), in Pei inclusione è centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le classifiche europee, ha ricordato il capo del Dipartimento, "siamo il Paese che ha la migliore legislazione sull’inclusione". Ci sono molte realtà scolastiche splendide dove l’inclusione è una buona pratica, ha proseguito, ed "è attraverso il coinvolgimento di queste scuole che vorremmo migliorare non soltanto i dati quantitativi, ma soprattutto gli elementi e i dati qualitativi dell’inclusione: una migliore inclusione degli alunni con disabilità significa una migliore inclusione per l’intero gruppo classe e una migliore performance per l’istituzione scolastica, che significa una migliore istruzione per tutti". (Rin)