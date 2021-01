Brasile: Fmi migliora stime economiche, nel 2021 Pil cresce del 3,6 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie avanzate dovrebbero spuntare un incremento del 4,3 e del 3,1 per cento nel prossimo biennio, grazie soprattutto al traino di Spagna e Francia (5,9 e 5,5 per cento), oltre a quello degli Usa. Le economie emergenti potrebbero veder crescere il pil a un ritmo complessivo del 6,3 per cento quest'anno e del 5 per cento nel 2022. Una dinamica sostenuta in primo luogo dall'incremento dell'8,1 per cento della Cina e dell'11,5 per cento dell'India, il 5,9 e il 6,8 per cento nel 2022. L'America latina nel suo complesso potrebbe per il fondo registrare un incremento del 4,1 nel 2021 (mezzo punto percentuale in più sulle previsioni precedenti) e del 2,9 per cento nell'esercizio seguente (+0,2 per cento). (Brb)