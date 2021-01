Governo: Rampelli, elezioni e riforma dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi del governo Conte, la terza che il Capo dello Stato è tenuto a risolvere, può essere il momento per una ripartenza. Abbiamo una straordinaria occasione per modernizzare l'Italia, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Recovery plan, fare la riforma dello Stato in senso presidenziale. La madre di tutte le riforme che consentirebbe finalmente di porre fine a una democrazia sempre più ostaggio delle congiure di palazzo". È quanto afferma, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Il capo dello Stato nelle sue valutazioni introduca questo argomento: la rinascita italiana e consideri la legittimazione popolare l'unico strumento per concretizzarla", aggiunge.(com)