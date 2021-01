Russia-Usa: prima telefonata fra Putin e Biden, focus su rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha fatto le congratulazioni a Biden per l'inizio del suo lavoro come presidente degli Stati Uniti, come riferisce il Cremlino. Entrambi "hanno espresso soddisfazione per lo scambio di note sul raggiungimento di un accordo sull'estensione del trattato Nuovo Start", ha ancora reso noto la presidenza russa, secondo cui nei prossimi giorni Mosca e Washington completeranno tutte le procedure necessarie per l'ulteriore funzionamento del trattato. La conversazione fra Putin e Biden è stata franca e formale ed è stato concordato di mantenere i contatti, ha concluso il Cremlino. (Rum)