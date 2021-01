Germania: governo, sospensione “freno al debito” è opinione personale del capo di gabinetto Braun (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contributo per il quotidiano “Handelsblatt”, Braun ha sostenuto che, con una riforma costituzionale, il “freno al debito” dovrebbe essere sospeso per i prossimi anni. Non rispettare questo strumento di anno in anno sarebbe, infatti, pericoloso per la disciplina di bilancio. Per Braun, il “freno al debito” dovrebbe, invece, essere sospeso per diversi anni e a questo congelamento andrebbe affiancata una strategia per la ripresa dell'economia. La Costituzione tedesca andrebbe, quindi, modificata al fine di prevedere un “corridoio decrescente affidabile” per i nuovi prestiti nei prossimi anni e stabilire una data chiara per il ritorno al rispetto del vincolo di bilancio. (Geb)