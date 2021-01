Governo: Conte, mie dimissioni al servizio di esecutivo di salvezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le diffuse sofferenze dei cittadini, il profondo disagio sociale e le difficoltà economiche richiedono una prospettiva chiara e un governo che abbia una maggioranza più ampia e sicura. È il momento, dunque, che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte che spiega come le sue dimissioni siano "al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale". Conte poi spiega che "serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale e le riforme istituzionali e costituzionali, come la sfiducia costruttiva, che garantiscano il pluralismo della rappresentanza unitamente a una maggiore stabilità del sistema politico".(Rin)