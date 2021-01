Rpt-Governo: Sassoli, in Europa c'è paura rispetto alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto.In Europa c'è molta paura rispetto alle crisi che possono coinvolgere i Paesi membri, vista la situazione della pandemia e la partenza del programma di ripresa dell'Ue. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel corso della registrazione di "DiMartedì" su La7 che andrà in onda questa sera. "I nostri cittadini hanno bisogno di risposte. I soldi messi a disposizione dall'Ue sono tanti, quelli per l'Italia sono particolarmente ingenti. Speriamo e ci auguriamo che la crisi trovi presto una soluzione", ha detto Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo ha poi ricordato l'esistenza di programmi e tempistiche nel sostegno ai Paesi membri, motivo per cui nell'Ue "abbiamo paura della parola 'crisi'". (Res)