Roma: Guadagno (M5s), Sgarbi ha fatto del vocabolario ingiurioso suo marchio di fabbrica

- "Diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Virginia Raggi. Questa la condanna per Vittorio Sgarbi, l’individuo che pretende di concorrere alla carica di primo cittadino a Roma e che ha fatto del vocabolario ingiurioso il suo abominevole marchio di fabbrica". Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina M5s Eleonora Guadagno. "Davvero pensava che la nostra sindaca avrebbe abbassato la testa di fronte alle sue volgari offese? Beh, è evidente che si sbagliava di grosso - sottolinea -. Certo non possiamo sopravvalutarlo tanto da pensare che basti una multa per indurlo a contare fino a dieci prima di sproloquiare. Ma possiamo sperare che la condanna del giudice per quelle parole pronunciate nel video pubblicato nel 2016 su Il Fatto quotidiano online, sia un monito. C’è un limite a tutto e quel limite Sgarbi lo ha oltrepassato da tempo", conclude. (Rer)