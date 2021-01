Covid: Iss, da 29 maggio segnalata a Lombardia anomalia di un numero elevato di casi incongruenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi inserimenti da parte della Regione Lombardia risalgono alle ore 10.58 e alle ore 14.51 del 20 gennaio 2021 con una rettifica dei dati pregressi presenti alla data 13 gennaio 2021: eliminando la segnalazione di una data inizio sintomi in 4.875 casi segnalati; diminuendo di 17.654 casi quelli classificati in precedenza come sintomatici; aumentando di 12.779 casi quelli classificati come asintomatici. Lo comunica l'Istituto superiore di sanità in una nota in cui illustra i fatti e la cronologia di quanto afferma. Da Maggio a Gennaio, si legge, "la Lombardia ha segnalato da maggio fino al 20 gennaio una grande quantità di casi, significativamente maggiore di quella osservata in altre Regioni, con una data di inizio sintomi a cui non ha associato uno stato clinico e che pertanto si è continuato a considerare inizialmente sintomatici. Inoltre, nell’ultimo periodo, ha classificato un gran numero di questi come guariti senza uno stato clinico sintomatico riportato". "A partire dal 29 maggio la Regione Lombardia ha ricevuto settimanalmente il 'Report di qualità e completezza dei dati' in cui è stata segnalata da Iss una anomalia relativa alla presenza di un numero elevato di casi incongruenti ovvero in cui era segnalata una data inizio sintomi, ma erano dichiarati nello stato clinico come 'asintomatici' o con presenza di una sola 'guarigione' o 'decesso' ". (segue) (Com)