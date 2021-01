Regno Unito: Johnson, "è difficile dare un numero alla tragedia" dopo 100 mila morti per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha commentato il raggiungimento della drammatica "pietra miliare" delle 100 mila morti dovute al Covid-19 affermando che "è difficile dare un numero alla tragedia", offrendo le proprie condoglianze a tutti coloro che hanno perso un proprio caro a causa del coronavirus. Johnson ha promesso che la nazione "si unirà" per onorare coloro che hanno perso la vita, una volta che la crisi sarà terminata. Il primo ministro ha promesso anche di onorare gli operatori d'emergenza, prima linea nella risposta alla pandemia, e di fare altrettanto per i "piccoli atti di gentilezza" messi in atto dalla popolazione, dicendosi "pienamente consapevole" di quello che ha definito "l'immenso sforzo nazionale" per portare avanti la distribuzione dei vaccini anti-Covid. Dopo la crisi, ha affermato Johnson, il Regno Unito "imparerà la lezione e si preparerà" per ogni pandemia futura. Il primo ministro ha anche affermato di prendersi "la più completa responsabilità" per ogni scelta che il governo ha fatto, aggiungendo che i suoi ministri hanno fatto "tutto quello che hanno potuto" per sconfiggere la pandemia. (Rel)