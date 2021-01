Governo: De Poli, Udc è convintamente nel centrodestra, no a esecutivi creati in laboratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo e restiamo convintamente nel Centrodestra. La linea dell’Udc non cambia. Diciamo no a governi creati in laboratorio e con maggioranze raccogliticce. Abbiamo a cuore il bene degli italiani. I cittadini stremati dalla crisi aspettano risposte. Ci affidiamo alla saggezza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Lo afferma, in una nota, il senatore dell'Udc e presidente nazionale dello Scudo crociato, Antonio De Poli che, nel pomeriggio, ha preso parte al vertice del Centrodestra alla Camera.(Rin)