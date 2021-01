Shoah: ministero Istruzione, domani per Giorno memoria al Quirinale premiazione scuole vincitrici concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Giorno della memoria, che si celebra domani, sono numerose le iniziative promosse per coinvolgere studentesse e studenti nella riflessione sul tema della Shoah. Alle 11, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al palazzo del Quirinale, si terranno le celebrazioni ufficiali della Giornata. Parteciperanno - riferisce una nota del ministero dell'Istruzione - la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, la presidente dell'Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane), Noemi Di Segni e Sami Modiano, sopravvissuto all'Olocausto. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming anche sui profili social del ministero e in diretta televisiva su Rai Uno. La cerimonia al palazzo del Quirinale sarà preceduta, alle 10.30, dalla premiazione delle scuole che si sono distinte nel concorso 'I giovani ricordano la Shoah', giunto alla sua 19ma edizione e promosso annualmente dal ministero dell'Istruzione sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica, con la collaborazione dell'Ucei. Il concorso è rivolto a tutte le scuole del primo e del secondo ciclo con l'obiettivo di promuovere l'approfondimento e la riflessione sulla Shoah tra le studentesse e gli studenti. (segue) (Com)