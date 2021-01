Shoah: ministero Istruzione, domani per Giorno memoria al Quirinale premiazione scuole vincitrici concorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Giorno della memoria il ministero ha poi inviato a tutte le istituzioni scolastiche l'annuale circolare per favorire iniziative didattiche dedicate in occasione di questa ricorrenza. Da domani sarà poi disponibile il reading di alcuni brani tratti dall'opera di Primo Levi - scelti dai testi 'I sommersi e i salvati' e 'Così fu Auschwitz' - realizzato dal ministero dell'Istruzione. Il reading è stato realizzato da Fabrizio Gifuni e per un mese intero sarà sul sito 'Scuola e Memoria' (https://www.scuolaememoria.it/site/it/home-page/) curato dal ministero dell'Istruzione. La lettura è destinata alle studentesse e agli studenti delle secondarie di secondo grado e ai loro docenti. Le riprese sono state realizzate nella biblioteca 'Luigi De Gregori' nella sede del ministero di viale Trastevere a Roma, con la collaborazione dell'Istituto Luce Cinecittà. Il reading è accompagnato dal testo 'Lettura Primo Levi in occasione del Giorno della Memoria 2020-2021' - disponibile in formato open access e a stampa - per iniziativa congiunta della biblioteca 'Luigi De Gregori' e del Centro internazionale di studi Primo Levi. (Com)