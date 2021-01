Usa: “Cnn”, Biden riaprirà vendita assicurazioni dell'Obamacare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende varare giovedì 28 gennaio ordini esecutivi volti a riaprire i mercati federali che vendono piani assicurativi legati all'Affordable Care Act (più noto col nome di Obamacare). Lo riferisce l’emittente “Cnn”. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di aiutare la popolazione a ottenere l'assicurazione sanitaria, dopo che la pandemia di Covid-19 ha messo a nudo la crescente necessità di un'assistenza sanitaria a prezzi accessibili a fronte di milioni di cittadini Usa ritrovatisi senza lavoro a causa delle chiusure disposte per frenare i contagi. Il mercato assicurativo online, destinato agli statunitensi che non possono ottenere una copertura accessibile tramite il lavoro, sarà rapidamente ripristinato per la durata di alcuni mesi. (Nys)