Mafia: Musumeci, grazie a carabinieri per operazione anticlan a Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere l'apprezzamento mio personale e del governo della Regione per la brillante operazione dei carabinieri che ha inflitto un durissimo colpo al nuovo clan mafioso di Palermo". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando l'operazione "Bivio" che ha portato al fermo di 16 persone, ritenute vicine al mandamento mafioso di Tommaso Natale e accusate, tra l'altro, di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsione e detenzione abusiva di armi da fuoco: "Agli operatori economici che si sono ribellati al pizzo e hanno scelto di denunciare rivolgo invece il plauso di tutti i siciliani onesti. È solo grazie a comportamenti coraggiosi e responsabili come questi e alla collaborazione con le Forze dell'ordine che la Sicilia potrà sconfiggere una volta per tutte la criminalità organizzata. A loro va la nostra più sincera gratitudine".(Ren)