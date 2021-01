Difesa: capo di Stato maggiore Israele, abbiamo dei piani per sventare programma nucleare Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele, ha proseguito, è in una posizione migliore dal punto di vista della sicurezza nazionale, rispetto al passato, ma le minacce contro lo Stato ebraico stanno diventando più complesse. “Per quanto possiamo dire, la situazione strategica dello Stato di Israele ha una tendenza al miglioramento”, ha aggiunto. “La nostra deterrenza contro i Paesi contro cui operiamo si è rafforzata. La deterrenza non è una situazione binaria: può essere schiacciata da vari eventi, ma in generale nessuno di questi vuole avviare alcuna azione contro di noi. Tutte le loro azioni – quasi senza eccezione – sono risposte ad azioni nostre”, ha detto Kohavi. Secondo il quotidiano “Times of Israel”, Kohavi ha implicitamente confermato due recenti attacchi eseguiti dalle forze aeree israeliane in Siria, senza tuttavia nominarla. In riferimento all’ampia gamma di fronti e minacce che i militari israeliani sono chiamati ad affrontare, l’ufficiale ha parlato di una settimana durante la quale le Idf hanno condotto operazioni in due Paesi stranieri, oltre che in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. (segue) (Res)