Covid: Bori (Pd), soddisfatti per allargamento platea piano vaccinale in Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grande soddisfazione per l’accoglimento del nostro emendamento alla mozione di modifica del piano vaccinale, per allargare la platea delle somministrazioni. Grazie al nostro impegno, il vaccino in fase 1 sarà esteso, oltre che ai veterinari, anche a psicologi, odontoiatri e farmacisti”. Così il capogruppo del Partito democratico, Tommaso Bori, in merito all’esito della votazione in aula: “E’ fondamentale l’allargamento della platea dei vaccinati a tutti gli operatori sanitari, pubblici e liberi professionisti, e siamo soddisfatti che il nostro impegno abbia prodotto questo risultato. Ora serve che dalle parole si passi ai fatti e che il piano vaccinale venga aggiornato, così come deciso oggi dall’Aula di Palazzo Cesaroni, procedendo subito alle convocazioni”. (Ren)