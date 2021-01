Ue: Gentiloni incontra rappresentanti industria culturale e creativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha incontrato in video conferenza il direttore generale della società degli autori, dei compositori e degli editori di musica, la delegazione del gruppo europeo della società degli autori e il musicista Jean Michel Jarre. Al centro del dibattito, il sostegno all'industria culturale e creativa che sono "tra le più colpite dalla pandemia" e anche "valori europei a cui non vogliamo rinunciare", come ha rilevato Gentiloni. (Beb)