Messico: covid, attese la prossima settimana prime dosi dello "Sputnik V" (2)

- Il governo messicano stima di chiudere il trimestre gennaio-marzo con poco più di 14 milioni e 170 mila cittadini vaccinati contro il nuovo coronavirus. Il paese nordamericano utilizzerà quattro differenti vaccini, due dei quali - il cinese CanSino e il russo Sputnik V, "verranno autorizzati a breve" ha spiegato il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard. In questa prima fase il Messico conta su oltre cinque milioni di dosi del vaccino elaborato dalla Pfizer, prodotto che il paese aveva autorizzato poche ore prima degli Stati Uniti. Martedì sono state consegnate le prime 219 mila dosi, ma il presidente Lopez Obrador ha acconsentito a cedere a paesi "più in difficoltà" parte delle dosi contrattate con la casa farmaceutica. Ci sono quindi le dosi di AstraZeneca, che grazie all'invio odierno del principio attivo dall'Argentina, verrà assemblato per la sua distribuzione in Messico e nel resto della regione: entro marzo si stima che questo prodotto possa servire a rendere immune un milione di persone. Del prodotto CanSino, che si avvia a concludere la terza e decisiva fase dei test, se ne avranno poco più di 6,5 milioni di dosi, una volta approvato dalle autorità locali. (segue) (Mec)