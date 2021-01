Onu: Sereni, rafforzare attività di costruzione di pace durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare l'attività di peacebuilding in tempo di pandemia è necessario in un periodo che ha dimostrato la fragilità del nostro mondo. Lo ha detto la viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Marina Sereni, intervenendo alla Conferenza di rifinanziamento del Peacebuilding Fund delle Nazioni Unite. “Come ha affermato di recente il Segretario Generale Guterres, ‘La pandemia ha dimostrato la fragilità del nostro mondo’. Tenere sotto controllo la violenza nei conflitti è diventato più difficile ovunque. Di conseguenza, l’importanza delle attività Onu nel peacebuilding è considerabilmente aumentata”, ha detto Sereni. (segue) (Com)