Onu: Sereni, rafforzare attività di costruzione di pace durante la pandemia (2)

- “Prevenzione delle crisi, soluzioni politiche e azione per una pace sostenibile: queste - ha proseguito Sereni - sono le priorità per l'Onu e i suoi Stati membri. Non abbiamo strumento migliore della costruzione della pace per raggiungere questi obiettivi ed evitare tutte le sofferenze umane, le conseguenze psicologiche e materiali dei conflitti. Finora, il Fondo Onu per il peacebuilding ha contribuito alla promozione della pace e della sicurezza, dello sviluppo, della giustizia e dei diritti umani in molti Paesi. Il suo approccio multidimensionale e inclusivo - ha detto ancora la viceministra - ha il sostegno dell'Italia, che condivide l’importanza di valorizzare le comunità locali e la collaborazione tra l’Onu e gli attori regionali nell’azione di peacebuilding. Ma, come detto dal Segretario generale, serve un ‘salto di qualità’ nel finanziamento del Fondo. Un suo aumento è necessario per sostenere la Strategia di peacebuilding 2020-2024. A questo proposito, negli ultimi anni, l’Italia ha sempre contribuito al Fondo e - ha concluso Sereni - continuerà a garantire il suo impegno anche in futuro”. (Com)