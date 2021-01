Governo: Conte si è dimesso, al Senato lavori in corso per nuovo gruppo dei "Responsabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apriranno domani pomeriggio le consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il calendario verrà reso noto domani mattina ma intanto il premier dimissionario, che resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, è già a lavoro per creare le condizioni per un reincarico. L'obiettivo è quello di mettere in piedi un Conte ter e creare un'ampia maggioranza, puntellata da un gruppo di "Responsabili". La lunga giornata di Conte è iniziata questa mattina alle 9 con il Consiglio dei ministri. Il premier ha annunciato l’intenzione di volersi dimettere e poi ha ringraziato uno per uno i ministri. A mezzogiorno in punto, poi, è salito al Colle. Il colloquio con Mattarella è durato circa mezz’ora e subito dopo si è diretto prima al Senato, dove ha informato la presidente Elisabetta Casellati, e poi alla Camera, dove ha incontrato Roberto Fico. Adesso gli sforzi di M5s e Pd sono tutti concentrati sulla nascita del Conte ter mentre Italia viva si dovrebbe pronunciare domani, all'assemblea dei gruppi parlamentari, fissata per le 22.30. L'ex ministra Teresa Bellanova però, già oggi, ha aperto uno spiraglio, auspicando di ripartire dal "perimetro della maggioranza" e, se ci sono le condizioni, di allargarla mettendo al centro i "temi". (segue) (Rin)