Governo: Conte si è dimesso, al Senato lavori in corso per nuovo gruppo dei "Responsabili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la giornata si sono rincorse indiscrezioni sulla nascita di un nuovo gruppo di "Responsabili" al Senato, che dovrebbe contare una decina di parlamentari. Al momento, però, l'unica cosa certa è che il perno del nuovo gruppo dovrebbe essere il Maie e che l'ex senatore del M5s, ora nel gruppo Misto, Gregorio De Falco ha chiesto di entrare, sotto le insegne di Centro democratico. La componente di Bruno Tabacci, tuttavia, attualmente è presente solo alla Camera e non al Senato e per questo la presidente Casellati ha convocato domani la giunta per il regolamento per decidere. Quanto al centrodestra, i leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono riuniti oggi pomeriggio. Al vertice hanno partecipato anche l'Udc, Cambiamo e Noi con l'Italia ed è stato deciso che tutti i partiti del centrodestra andranno al Colle con una delegazione unitaria per ribadire il no al Conte ter, senza precludere però la disponibilità ad un governo di unità nazionale. La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento "tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai ristori e dalla proroga del blocco delle cartelle esattoriali". Tuttavia, come ha chiarito il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, "l'unità nazionale non è il governo Ursula". (Rin)