Roma: Bordoni (Lega), con premesse sbagliate non c'è rivoluzione digitale che tenga

- "Con le premesse sbagliate non c'è rivoluzione digitale che tenga e nella vicenda TuPassi la sindaca Raggi ha dato dimostrazione di quanto confusa sia la politica dei 5 stelle che ha trasformato il sistema di prenotazione online dei Municipi in una involontaria Casaleggio." Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni "esprime il suo disappunto per la maxi multa di 500mila euro che Roma Capitale dovrà pagare per illecito trattamento di dati personali di utenti e dipendenti effettuato attraverso il sistema di prenotazione degli appuntamenti TuPassi". "Nonostante i rilievi eccepiti dal Garante nel 2019 - prosegue Bordoni – il risultato è stato quello di un applicativo fin troppo invasivo che consentiva di immagazzinare sui server di Roma Capitale una quantità di dati relativi a tipologie di prestazioni, servizi erogati, date e orari, perfino i nominativi di chi lavorava le pratiche. La causa di tutto? Secondo il Garante scelte organizzative sbagliate insomma c'era da aspettarselo da una sindaca che lo scorso marzo si prese la libertà di lanciare un App per la delazione antivirus che invitava i cittadini a denunciare gli assembramenti". (Com)