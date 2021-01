© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Movimento cinque stelle e per la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, "la priorità è e resta una sola: mettere in campo misure concrete nell’esclusivo interesse dei cittadini. In questa prospettiva - sottolinea su Facebook - il presidente Conte ha rappresentato e rappresenta la migliore garanzia di sintesi e di equilibrio per il governo del Paese. Continuiamo a essere al suo fianco, con unità e coesione". (Rin)