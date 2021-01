Covid: Fontana, Iss sempre più in difficoltà, aspettiamo fiduciosi giudizio Tar del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In difficoltà per proprie mancanze, l'Istituto Superiore di Sanità continua a spostare il tiro da quello che è il vero tema, ovvero il mal funzionamento dell'algoritmo per il calcolo dell'Rt". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta quanto sostenuto dall'Istituto Superiore di Sanità. "Uscite a orologeria - prosegue Fontana - con un solo obiettivo: colpire la Lombardia. Non solo dal Governo, ma ora anche da quello che dovrebbe essere un organo terzo come l'Istituto Superiore di Sanità e che invece veste sempre più i panni di una parte politica". "Aspettiamo fiduciosi il giudizio del Tar del Lazio - conclude Fontana - per dimostrare che abbiamo ragione noi". (Com)