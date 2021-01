Arabia Saudita: governatore Fondo sovrano, tra 2018 e 2020 triplicato valore patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo fra il 2018 e il 2020 il Fondo per l’investimento pubblico (Pif), fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha ottenuto risultati molto significativi, tra cui la triplicazione del valore dei suoi asset. Lo ha annunciato oggi il governatore del Pif, Yassir al Rumayyan, ripreso dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. “I risultati del Fondo hanno contribuito a realizzare la sostenibilità finanziaria e di sviluppo dell’economia saudita; il Fondo negli anni passati ha investito in più di dieci settori; i suoi sforzi non sono limitati a sviluppare la ricchezza del Regno investendo nei progetti più fattibili, ma anche investendo in nuovi settori”, ha detto Al Rumayyan. Sotto la leadership del principe ereditario Mohammed bin Salman, ha aggiunto il governatore, il Fondo ha assistito a una grande trasformazione. Tra gli obiettivi strategici del Pif per i prossimi anni figurano, fra gli altri, massimizzare gli asset, lanciare nuovi settori, costruire partenariati economici strategici e localizzare tecnologie. Il Fondo mira inoltre a creare più di 331 mila posti di lavoro e a sviluppare 13 settori locali. Gli investimenti, secondo Al Rumayyan, saranno finanziati tramite quattro fonti: contanti nel fondo, asset provenienti dal governo e dal Tesoro statale, profitti di investimenti in corso, e finanziamenti tramite prestiti e banche. (Res)