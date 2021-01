Frosinone: sindaco, proseguono manutenzioni straordinarie nei quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmati dall'amministrazione del comune di Frosinone guidato dal sindaco Nicola Ottaviani mediante l'assessorato preposto, coordinato da Fabio Tagliaferri. "Le squadre di tecnici comunali - aggiunge - stanno intervenendo in questi giorni su tutto il territorio, urbano ed extraurbano, al fine di provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza di alcuni tratti di strada (anche mediante esecuzione di alcune lavorazioni per il ripristino del normale deflusso delle acque meteoriche), con gli interventi necessari per prevenire criticità a carico di cunette, fossati, manto stradale. Sono stati affidati ed eseguiti i lavori di messa in sicurezza e di sistemazione dei fossati in via Salci, oltre alle pulizie di fossi e cunette in diverse zone della città, con la messa in sicurezza di marciapiedi mediante rimozione dei ceppi degli alberi di via America Latina, viale Mazzini e viale Roma. Messa in sicurezza anche dell'area esterna ex Mtc e di ulteriori sedi stradali mediante ricarica con misto di cava. Anche in viale Napoli, via Agusta e via Le Noci – su cui si concentra un intenso traffico "pesante", con conseguente formazione di avvallamenti e irregolarità sulla pavimentazione – previsti i lavori di sistemazione sia della sede stradale sia delle relative cunette di raccolta acque meteoriche. Pulizia di fossi e cunette in corso, con annessa bonifica dei tratti di strada, anche nelle zone di Maniano e San Liberatore". (Com)