Germania: Soeder (Csu), sospensione “freno al debito” sarebbe segnale sbagliato

- La sospensione per i prossimi anni il “freno al debito”, previsto con il pareggio di bilancio dalla Costituzione tedesca, sarebbe “il segnale sbagliato”. È, infatti, impossibile “risolvere in maniera permanente le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus con debito o tasse più elevati”. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, in questo modo, Soeder ha replicato al capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun, esponente dell'Unione cristiano-sociale (Cdu). In un contributo per il quotidiano “Handelsblatt”, Braun aveva proposto di riformare la Costituzione tedesca per sospendere nei prossimi anni il “freno al debito”. Disciplinato dall'art. 115 della Costituzione tedesca, introdotto nel 2009, tale vincolo di bilancio prevede che le entrate e le uscite debbano, di norma, essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale principio è rispettato se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del Pil. Per far fronte alla crisi del coronavirus, il Bundestag ha approvato la sospensione sia del “freno al debito” sia dello “zero nero”, ossia dell'obbligo costituzionale di bilancio in pareggio. A oggi, il primo dei limiti alla spesa è congelato per l'intero anno in corso. Lo “zero nero” verrà, invece, ripristinato nel 2024. Cdu e Csu avevano respinto le richieste avanzate dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e dai Verdi di abolire già dal 2022 il “freno al debito” o lo “zero nero”. (segue) (Geb)