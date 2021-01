Covid: Piemonte, arrivate altre 32 mila dosi di vaccino Pfizer, 27 mila in meno del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivata questa sera, in Piemonte, la quinta fornitura di 32.760 dosi di vaccino Pfizer. E' stata ridotta dalla casa farmaceutica: in un primo momento prevedeva 59.670 dosi. "La campagna di vaccinazione prosegue senza problemi per la somministrazione della seconda dose – sottolinea l’Unità di Crisi della Regione Piemonte -. La scelta prudenziale di accantonare fin da subito parte delle scorte dei vaccini e la possibilità di eventuali ridistribuzioni tra aziende per far fronte alle seconde somministrazioni, anche in caso di ritardi nelle consegne, si sta rivelando lungimirante. La quinta fornitura di dosi è effettivamente arrivata ridotta secondo quanto comunicato da Pfizer nei giorni scorsi, ma abbiamo potuto gestire la riduzione in modo efficace senza impatti. Inoltre, oggi abbiamo ricevuto rassicurazioni sulle prossime consegne per poter procedere con serenità alla seconda inoculazione del vaccino mantenendo l’obiettivo del 21 febbraio come conclusione della Fase 1".(Rpi)