- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sottolinea che "sono ore delicate per il nostro Paese. Il presidente Conte ha preso atto di non avere i numeri e si è dimesso", rimarca nella sua consueta Enews. "Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro. Non è Italia viva ad aver aperto una crisi: è l’Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi", aggiunge. (Rin)