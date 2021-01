Congo-Kinshasa: presidente Tshisekedi nomina nuovo capo di gabinetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, ha nominato un nuovo capo di gabinetto per sostituire Vital Kamerhe, attualmente in carcere dopo la condanna a 20 anni di reclusione per corruzione. Lo ha reso noto l’emittente televisiva statale “Rtnc”. Laureato in economia, Nyembo ricopriva finora l’incarico di vice capo del personale di Tshisekedi con delega all’Economia e finanza. Con la nomina di Nyembo l’attuale capo di gabinetto facente funzioni, Kolongele Eberande, torna a ricoprire l’incarico di vice incaricato delle questioni legali e amministrative. La nomina di Nyembo è il primo passo nella ristrutturazione del gabinetto annunciato dal presidente Tshisekedi.(Res)