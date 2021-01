Lavoro: Veloccia (Lega), su Roma Metropolitane cinque anni di fallimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stop della metro di Roma, oltre a gettare nel caos la città dal punto di vista dei trasporti e della mobilità, la sfregia letteralmente anche dal punto di vista archeologico-urbanistico". Lo dichiara in una nota Marco Veloccia capogruppo Lega in Municipio I. "Sono quasi 10 anni infatti che il cantiere della metro C del Colosseo e di via dei Fori imperiali, deturpa lo splendido panorama millenario del parco archeologico. Nonostante le giunte di sinistra e dei 5 stelle avessero promesso di finirlo in 5 anni. Ora, con questo stop, si rischia di continuare a vedere gru e scavatrici per chissà ancora quanti anni. Roma non merita tutto questo", conclude. (Com)