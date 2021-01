Turchia: compagnia qatariota QTerminals acquisisce il porto Akdeniz ad Antalya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia qatariota QTerminals ha concluso l’acquisto del porto Akdeniz, nella città meridionale turca di Antalya, sulle coste del Mar Mediterraneo, dopo aver siglato l’accordo di acquisizione lo scorso ottobre 2020. Lo riferisce un comunicato della compagnia venditrice, il gruppo turco Global Yatirim Holding. L’operazione, per 140 milioni di dollari, è stata portata a termine dopo che QTerminals ha soddisfatto le condizioni previste dall’accordo. Il porto Akdeniz, situato all’estremità occidentale della città costiera di Antalya, fornisce servizi per navi da crociera, portacontainer, cargo generale, carichi alla rinfusa, base a terra e servizi per navi militari. Negli ultimi anni la Turchia ha rafforzato la cooperazione economica e finanziaria con il Qatar, firmando lo scorso novembre dieci nuovi accordi sulla cooperazione militare, il commercio internazionale e le zone franche con l’emirato del Golfo. Nel frattempo gli investimenti qatarioti in Turchia hanno raggiunto il volume di circa 22 miliardi di dollari. (Tua)