Brasile: inflazione di gennaio si attesta allo 0,78 per cento

- L'Istituto nazionale brasiliano di statistica (Ibge) ha reso noto oggi, 26 gennaio, che l'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del paese, si è attestato allo 0,78 per cento a gennaio 2021 su base annua. Si tratta del risultato più alto per mese di gennaio dal 2016 (quando fu dello 0,92 per cento). L'indice ha registrato un calo rispetto dicembre 2020, quando la crescita è stata dell'1,06 per cento. Per Ibge la decelerazione dell'indicatore è stata favorita dall'entrata in vigore all'inizio del 2021 di una nuova tariffa della corrente elettrica, che prevede un aumento di 1,34 real (20 centesimi di euro) della bolletta elettrica ogni 100 kilowattora (kWh) consumati, rispetto all'aumento di 6,24 real (93 centesimi di euro) per ogni 100 kWh consumati applicata fino allo scorso dicembre. Negli ultimi 12 mesi fino a gennaio 2021, l'Ipca-15 ha accumulato un aumento del 4,30 per cento. (segue) (Brb)