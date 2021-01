Energia: Germania, installati 1.431 megawatt di energia eolica nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, in Germania sono stati installati 1.431 megawatt di energia eolica, pari a 420 turbine. Il dato segna un aumento rispetto al 2019. Tuttavia, se il ritmo di espansione dell'eolico rimarrà tale, non “sufficiente né per gli obiettivi di protezione del clima né per la crescente domanda di energia a impatto zero” sull'ambiente”. È quanto comunicato dall'Associazione federale per l'energia eolica (Bwe). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a rallentare lo sviluppo dell'eolico in Germania è la “notevole resistenza da parte della popolazione”, in particolare degli abitanti dei centri dove devono essere realizzate le turbine. Al riguardo, gli esperti avvertono che la Germania potrebbe incappare in un gap di energia da fonti rinnovabili in vista del graduale abbandono del nucleare e del carbone, il cui completamento è previsto rispettivamente entro il 2022 e il 2038. Intanto, il 2020 è stato il terzo anno consecutivo in cui la produzione lorda di 2.800 megawatt di energia dagli impianti eolici, obiettivo del governo federale, non è stata ancora raggiunta. (Geb)