Covid: nel Lazio oggi 40.950 dosi Pfizer, 156 mila vaccinati e 32 mila richiami

- È stata completata questa mattina la consegna da parte di Pfizer di 40.950 dosi dei vaccini presso i 20 hub regionali. Così l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "I tagli – spiega - impongono la priorità della somministrazione dei richiami. Oggi superata la quota delle 156 mila dosi somministrate nel Lazio (sono già oltre 10 mila quelle per gli over 80 anni) e oltre 36 mila le persone che già hanno ricevuto i richiami. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni". (Rer)