Covid: Cavallari (Misto), su vaccino prioritaria indipendenza Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente una buona notizia. C’è il finanziamento per la fase 2 del vaccino anti Covid ottenuto dalla ricerca Spallanzani-ReiThera che verrà prodotto nella nostra Regione, a Castel Romano". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Enrico Cavallari (Misto). "Si tratta di un ritrovato monodose che si mantiene tra 2 e 8 gradi: una importante arma in più per combattere il Coronavirus. Abbiamo in casa ricercatori e scienziati che stanno dedicando la vita al lavoro senza sosta, per studiare il virus e realizzare questo prezioso ritrovato. A costoro va il più sentito ringraziamento per competenza, dedizione e professionalità - aggiunge -. D’ora in avanti possiamo puntare all’obiettivo di essere indipendenti sull'approvvigionamento dei vaccini che superano i requisiti dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). E non essere più sottoposti agli Stati esteri da cui dipendiamo ancora troppo nella lotta al Coronavirus in questa fase di pandemia", conclude. (Com)