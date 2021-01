Paesi Bassi: sondaggio politico, Vvd di Rutte si attesta al 26 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le formazioni componenti il governo dimissionario dei Paesi Bassi riuscirebbero a costituire una nuova maggioranza alle prossime elezioni, fissate per la metà di marzo. Questo quanto emerge da un sondaggio politico condotto negli ultimi giorni dall'istituto Ipsos per il programma televisivo "Een Vandaag". Il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), guidato da Mark Rutte, si confermerebbe la principale forza del parlamento, con il 26 per cento dei consensi. Molto staccato, al 12,7 per cento, il Partito per la libertà (Pvv) di Geert Wilders, la formazione di opposizione populista e euroscettica. Gli altri componenti della maggioranza dimissionaria, vale a dire Appello cristiano democratico (Cda), Democratici 66 e Unione cristiana (Cu) si trovano rispettivamente al 13,1, al 10,1 e al 3,9 per cento. Fra le altre formazioni attualmente all'opposizione, i verdi (Gl) si piazzano al 7,8 per cento e il Partito del lavoro (Pvda) al 7,7 per cento. (Beb)