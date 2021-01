Polonia-Svezia: videoconferenza bilaterale sulla sicurezza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri polacco Marcin Przydacz ha preso parte a una videoconferenza sulla sicurezza internazionale con i rappresentanti dell'omologo ministero svedese. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri di Varsavia. I partecipanti hanno scambiato opinioni sul tema della sicurezza nella regione dell'Europa centro-orientale, in particolare in Bielorussia e in Ucraina. "La politica della Russia rappresenta una sfida per la sicurezza dell'area. Occorre da parte dei nostri Paesi e dell'Unione europea una particolare attenzione al peggioramento della situazione dei diritti umani in Russia, il cui esempio lampante è la situazione di Aleksej Navalnyj", ha detto Przydacz. Si è parlato anche delle prospettive di sviluppo delle relazioni transatlantiche in seguito all'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. (Vap)