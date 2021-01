Covid: direttrice Ema, alta protezione vaccini Moderna e Pfizer contro varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due vaccini anti-Covid di Moderna e Pfizer-BioNTech hanno un elevato livello di protezione contro le mutazioni del coronavirus, ma l'Agenzia europea del farmaco (Ema) necessita di ulteriori valutazioni. Lo ha detto, in audizione alla commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo, la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke. "Siamo in presenza di mutazioni del virus che vanno monitorate. E va monitorata la performance dei vaccini nel tempo per vedere come si comportano con le mutazioni. I dati attualmente disponibili suggeriscono che i vaccini Rna hanno un alto livello di protezione anche verso le nuove varianti, ma abbiamo ancora bisogno di analisi aggiuntive su questo", ha spiegato. (Beb)