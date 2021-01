Covid: direttrice Ema, lavoro con imprese per risolvere ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) sta lavorando con le imprese per risolvere quanto prima i problemi alle forniture di vaccini. Lo ha detto, in audizione alla commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo, la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke. "Stiamo lavorando con le autorità nazionali e le imprese per assicurare che ci sia una sufficiente capacità produttiva", ha detto. "Stiamo valutando varie opzioni produttive ed eventuali modifiche agli impianti per aumentarne le capacità produttive", ha aggiunto. In merito ai problemi di fornitura, "stiamo lavorando con le imprese e speriamo che tutto ciò venga risolto in brevissimi tempi". (Beb)