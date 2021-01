Roma: Radicali, sanzioni su lesione privacy con app Tupassi è altro autogol Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanzione di 500 mila euro comminata dal Garante per la protezione dei dati personali a Roma Capitale per illecito nel trattamento di dati personali di utenti e dipendenti mediante l'app di prenotazione degli appuntamenti Tupassi è "l'ennesimo autogol della sindaca Raggi". Lo afferma in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "La rivoluzione digitale - aggiunge - può essere una grande opportunità di crescita economica e democratica se declinata mettendo al centro i cittadini e i loro diritti. La pubblica amministrazione può trarre grande vantaggio dai big data in termini di analisi e monitoraggio delle politiche intraprese e di miglioramento dei servizi. Questo però deve avvenire nel rispetto dei diritti dei cittadini. Roma, in quanto Capitale europea, ha il dovere di creare un modello che renda le persone protagoniste dei processi in atto e che possa essere alternativo sia al modello di capitalismo libertario statunitense che a quello del capitalismo di stato cinese. Il digitale - conclude - è la nuova frontiera dei diritti". (Com)