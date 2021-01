Sicilia: Scilla, contrari a proposta riparto fondi sviluppo rurale avanzato da Regioni del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Musumeci è fermamente contrario alla proposta di revisione dei criteri di ripartizione dei fondi per lo Sviluppo rurale avanzata dalle Regioni del Centro e del Nord del Paese". Lo ha affermato in una nota Toni Scilla, assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea. Scilla ha espresso la posizione del governo regionale intervenendo in videoconferenza alla seduta della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni. Presente anche il dirigente generale del dipartimento regionale dell'Agricoltura e Autorità di gestione Psr Sicilia, Dario Cartabellotta. La posizione è condivisa anche da altre cinque regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Umbria) in un documento congiunto firmato da tutti i rispettivi assessori dell'Agricoltura. (segue) (Ren)