Covid: per over 80 nel Lazio 82 centri per vaccini, saranno somministrate 3.700 dosi al giorno

- Le prenotazioni per i vaccini per gli over 80 "partiranno dal primo febbraio con modalità online sul sito salutelazio.it e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio". Così l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "In una prima fase – spiega - la rete delle somministrazioni sarà composta da 82 centri suddivisi in tutte le Asl in modo proporzionale alla popolazione. Verrà messo a disposizione anche un numero dedicato per l'assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette. Potranno prenotare anche i familiari, basta semplicemente inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile. L'obiettivo è quello di fare in modo che ogni cittadino over 80 anni abbia la sua data di somministrazione della prima e seconda dose già prenotata nel prossimo trimestre. La campagna parte con i quantitativi dei vaccini disponibili al netto delle dosi necessarie per effettuare i richiami ed in una prima fase saranno oltre 3.700 somministrazioni al giorno per gli over 80". (Rer)